Lucrări de spargere a gheții de pe Nistru: Oamenii, atenționați despre riscuri

Lucrări de spargere a gheții au fost efectuate pe râul Nistru pentru a permite reluarea în condiții de siguranță a activității feribotului administrat de Întreprinderea de Stat Bacul Molovata. Reprezentanții întreprinderii au precizat că intervenția a fost necesară pentru a asigura transportul fluvial între cele două maluri.

Administrația a avertizat însă că, în urma intervenției, stratul de gheață a devenit instabil și prezintă pericol pentru pescari și pentru persoanele care se află în apropierea apei. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasarea pe gheață și să respecte măsurile de siguranță.

Un apel similar a fost lansat de Primăria satului Molovata, care a informat că marți, 3 martie, a fost spart stratul de gheață în zona Molovata Nouă. Autoritățile locale recomandă evitarea porțiunilor de gheață rămase la mal, chiar dacă acestea par solide, respectarea indicatoarelor de avertizare și supravegherea atentă a minorilor.

Reprezentanții administrației publice locale subliniază că, în această perioadă, gheața este extrem de fragilă și poate ceda în orice moment, punând în pericol viața persoanelor.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Circulația bacului de la Molovata a fost suspendată din 14 ianuarie, din cauza temperaturilor scăzute și a stratului gros de gheață format pe Nistru. Autoritățile vor anunța ulterior reluarea traversării în regim normal, în funcție de condițiile meteorologice și de siguranța navigației.