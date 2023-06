Lukașenko își subliniază rolul în înăbuşirea rebeliunii grupării Wagner. „Dacă Rusia se prăbuşeşte, vom rămâne sub dărâmături, vom muri toţi”

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko şi-a subliniat marţi, 27 iunie, rolul în reprimarea rebeliunii grupării paramilitare ruse Wagner împotriva Kremlinului, în weekend, şi vorbeşte despre acordul dintre Moscova, Minsk şi Wagner, învăluit în mister, relatează News.

Totodată, el nu a oferit multe detalii despre medirea între Wagner şi Kremlin, în urma căreia şeful Wagner Evgheni Prigojin şi-a întors combatanţii din marş către Moscova , afirmând că vrea să evite vărsarea de sânge rus.

BREAKING: Aleksandr Lukashenko, President of Belarus, speaks at a news conference about Wagner Group’s 24-hour mutiny in Russia.

He tells journalists he has ordered the Belarusian army to be at 'full combat readiness'

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LGUQSpZi91

Sky News