Lukașenko: Rusia va oferi arme nucleare tuturor statelor care aderă la Uniunea Statală Rusia-Belarus

Dictatorul belarus Aleksander Lukașenko a spus că Rusia va da arme nucleare oricărui stat care se alătură Uniunii Statale Rusia-Belarus, Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Declarația pare să fi fost făcută mai devreme săptămâna aceasta, în timp ce în acest weekend au început să apară pe rețelele de socializare zvonuri că Lukașenko ar fi în spital, scrie Hotnews.

„Dacă cineva este îngrijorat… nu cred că Kassym Tokayev [președintele Kazahstanului – n.red.] este îngrijorat de acest lucru, dar dacă ceva se întâmplă brusc, atunci nimeni nu se supără dacă Kazahstan și alte țări care au aceleași relații strânse așa cum avem noi cu Federația Rusă. E foarte simplu. Ar trebui să se alăture Uniunii Belarusului cu Rusia și asta e tot: vor exista arme nucleare pentru toți”, a susținut el într-un interviu pentru propagandistul Pavel Zarubin.

Potrivit lui Lukașenko, aceste țări au „o șansă unică de a se uni”.

Propagandistul a publicat videoclipul pe 28 mai, deși se pare că a fost filmat în timpul summitului Uniunii Economice Euroasiatice desfășurat la Moscova pe 25 mai.

Plenty of nukes to go around….

🇧🇾 🇰🇿 If Kazakhstan joins Union State of Russia and Belarus, there will be nukes for everyone – Belarusian President Lukashenko in response to Kazakh Prez Tokayev’s concerns that Moscow and Minsk are now sharing nuclear weapons.

Subscribe… pic.twitter.com/byIDg8uJbe

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 28, 2023