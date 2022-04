„Lumea rusă este război”. Interviu BBC cu Vladimir Zelenski

Armata rusă a venit să distrugă națiunea ucraineană, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat BBC și a recunoscut că îl doare să privească trupele trimise de Vladimir Putin distrugând orașe și ucigând oameni, dar nu a vărsat o lacrimă pe tot parcursul război.

Zelenski a spus că bătălia pentru Donbass va fi dură, iar Ucraina nu va renunța.

„Nu ne putem mișca. Nu avem altă planetă sau alt pământ. Aceasta este casa noastră. Știu pentru ce luptăm”, a declarat Zelensky pentru Clive Myrey de la BBC, la Kiev, joi.

Armata rusă folosește o tactică de pământ ars, lăsând în urmă orașe devastate, a spus Zelenski și a povestit ce s-a simțit când i-a văzut pe ruși plecând din Bucha lângă Kiev.

„Un sentiment teribil. Această cruzime… Am avut toate emoțiile. Trebuie să recunosc că au fost emoții rele. Nu am simțit decât ură după ce am văzut la Bucea. În afară de ură pentru armata rusă”, a spus Zelensky.

„Filozofia lor este că se presupune că au venit să elibereze oamenii de naziști. Dar, în realitate, au eliberat aceste teritorii de la viață. Doar că nu mai există. Ei spun constant că protejează ceva, protejează „lumea rusă”. „Lumea rusă” este un război rusesc deschis și pace acolo, îmi pare rău, și nu miroase.”

Zelenskiy a spus că obiectivul imediat al Rusiei este de a încercui 44.000 de soldați ucraineni într-o luptă la scară largă pentru Donbass și de a-l lua înapoi.

„Dar ei nu iau doar teritorii, ci pur și simplu distrug totul pe parcurs, violează oameni, iau tot ce pot, pradă. Ne distrug națiunea – asta fac. Aceasta este dorința lor”, a spus președintele Ucrainei.

El a repetat o cerere către Occident de a aduce cât mai curând arme pentru a respinge invazia rusă.

„Ei încearcă să ne ajute și ne ajută. Dar totuși, avem nevoie de mai repede și mai mult. Este suficient acest lucru? Credem că nu. Prioritatea este să ajungem mai repede, să ajungem acum, pentru că ne luptăm acum. Și cât timp Războiul va dura depinde de cât de repede obținem toate aceste arme și echipamente”, a spus Zelenski.

Când a fost întrebat dacă știe de ce nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră „Moskva”, precum și un depozit de petrol și un depozit de arme din Belgorod, au luat foc, Zelenski a răspuns:

„Sincer să fiu, nu mă interesează ce se întâmplă în armata Federației Ruse, care ne-a atacat, care este un ocupant, care, de altfel, blochează Marea Neagră. Dacă se scunfundă, atunci nu e rău. ”