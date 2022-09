Lupte grele pe trei fronturi din Ucraina, ocupanții ruși sunt nevoiți să apere un front de 500 de kilometri

În ultimele 24 de ore, au avut loc lupte grele pe trei fronturi din Ucraina, ocupanții ruși fiind nevoiți să confrunte amenințări pe un front cu o lungime de 500 de kilometri, afirmă ultima evaluare privind războiul pe care a publicat-o miercuri Ministerul britanic al Apărării, transmite Hotnews.

Principalele concluzii trase de oficialii britanici pe baza rapoartelor serviciilor de informații militare:

în ultimele 24 de ore lupte grele au avut loc pe 3 fronturi: în nord, în apropierea Harkov; în est în Donbas; și în sud în regiunea Herson, unde contraofensiva ucraineană declanșată săptămâna trecută a intrat în a zecea;

principalul efort planificat de Rusia este probabil o înaintare înspre Bahmut în Donbas dar comandanții se confruntă cu o dilemă, dacă să își desfășoare rezervele operaționale în sprijinul acestei ofensive sau să le folosească pentru a se apăra în fața avansurilor continue ale ucrainenilor din sud;

Amenințări simultane multiple pe un front de 500 de kilometri vor testa capacitatea Rusiei de a coordona planificarea operațională și realoca resurse pentru grupări multiple de forțe;

mai devreme în cursul războiului eșecul Rusiei de a face asta a fost unul dintre motivele principale pentru randamentul slab al forțelor sale armate.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/uMpaVHvewn 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hwazhGYNV8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 7, 2022

Armata ucraineană a profitat de transferarea trupelor rusești în Herson

În evaluarea sa asupra luptelor din Ucraina, Institutul pentru Studiul Războiului din SUA notează că desfășurarea de forțe rusești din Harkov și din estul Ucrainei către sudul țării permite probabil contraatacuri ucrainene de oportunitate.

Forțele de apărare ucrainene au desfășurat un contraatac în regiunea Harkov, în apropiere de Balakliia, care probabil au împins marți, 6 septembrie, trupele lui Putin pe malul stâng al râurilor Doneț și Serednya Balakliika.

Probabil, forțele ucrainene au capturat Verbivka, la mai puțin de 3 km nord-vest de Balakliya, potrivit ISW, care a geolocalizat imagini postate pe rețelele de socializare.

Mai multe surse rusești au recunoscut câștigurile ucrainene în Verbivka și au raportat că forțele rusești au demolat poduri în împrejurimile estice ale Balakliya pentru a împiedica noi avansuri ucrainene.

Girkin says Balakliya was defended by LDPR mobilised and Rosgvardia who didn’t know how to use available heavy weapons; Ukrainians entered swiftly on armour rendering Rus. artillery ineffective; beat the f*ck out of the garrison. pic.twitter.com/rx7adGnGm2 — Dmitri (@wartranslated) September 7, 2022

Cu toate acestea, rușii ar fi încercuiți, potrivit unor surse ruseși citate de Rob Lee, un expert care studiază forțele armate ruse și cercetător la Foreign Policy Research Institute.

#Breaking #NewsMap

Ukrainian forces liberated Yakovenkove, Kalynivka, Taranushyne and Volokhiv Yar in Kharkiv oblast and are advancing along the M03 towards Izyum plus encircling Balakliya. pic.twitter.com/YFkEUpnljQ — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 7, 2022

