MAE confirmă: Un microbuz din Moldova, implicat în accidentul din Ungaria cu 8 morți

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că un microbuz înmatriculat în R. Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de 12 iunie pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a opt persoane.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, accidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul, care staționa pe carosabil.

Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau nouă persoane, dintre care opt și-au pierdut viața.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei.

„La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate”, se arată în comunicatul MAE.

Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente.