Și-a anunțat demisia, dar cererea a rămas în sertar: Roman Cojuhari este încă șef la APP

Deși și-a anunțat demisia de la conducerea Agenției Proprietății Publice (APP) la sfârșitul lunii iunie, Roman Cojuhari nu a părăsit încă funcția. Acesta a declarat că cererea sa nu a fost aprobată de Guvern și că procedura de eliberare din funcție nu a fost finalizată.

Cojuhari a confirmat că solicitarea sa de eliberare din funcție nu a fost încă aprobată. El a precizat că s-a aflat în concediu până pe 12 iulie și că a cerut ca demisia să producă efecte începând cu 13 iulie, prima zi după revenirea la serviciu.

„Pe domnul Munteanu, înainte de a anunța public, l-am anunțat personal. Inclusiv am comunicat că eu sunt în concediu până pe 12, că este scrisă cererea și imediat când mă întorc în țară am să o aduc”, a declarat Cojuhari.

Întrebat dacă demisia fostului premier Alexandru Munteanu a influențat procedura de aprobare a cererii sale, șeful APP a evitat să comenteze implicațiile juridice, însă a explicat că eliberarea din funcție nu depinde doar de semnătura prim-ministrului.

„Nu doar e nevoie să fie semnată de către prim-ministru cererea, trebuie să fie dispoziția prim-ministrului votată în ședință de Guvern”, a precizat acesta.

Totodată, Roman Cojuhari a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora și-ar fi reluat deja activitatea la APP, subliniind că procedura privind demisia sa este încă în desfășurare.