Moldovenii care merg în Georgia, obligați să aibă asigurare medicală din 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, toți turiștii care intră pe teritoriul Georgiei vor fi obligați să dețină o asigurare medicală și de accidente, potrivit Legii georgiene „Cu privire la turism”. Măsura îi vizează inclusiv pe cetățenii Republica Moldova care călătoresc în Georgia în scop turistic.

Conform noilor reguli, fiecare turist va trebui să prezinte o poliță de asigurare valabilă, în format fizic sau electronic, redactată în limba georgiană sau engleză. Asigurarea poate fi emisă atât de o companie de asigurări din Georgia, cât și de una din străinătate, iar valoarea minimă a acoperirii trebuie să fie de 30.000 de lari georgieni, echivalentul a circa 200.000 de lei moldovenești.

Polița de asigurare trebuie să acopere întreaga perioadă a șederii în Georgia, inclusiv ziua sosirii și ziua plecării, și să conțină, în mod obligatoriu, următoarele informații:

părțile contractului de asigurare;

teritoriul acoperit;

obiectul asigurării;

data începerii și data expirării acoperirii;

riscurile asigurate;

suma asigurată (limitele);

valoarea primei de asigurare, precum și locul și condițiile de plată.

Autoritățile georgiene au stabilit și categorii de persoane exceptate de la această obligație.

Printre acestea se numără:

deținătorii de vize diplomatice și speciale;

deținătorii de pașapoarte diplomatice, oficiale, de serviciu sau speciale;

angajații acreditați ai misiunilor diplomatice, consulare și ai organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora;

persoanele a căror intrare în Georgia este prevăzută de tratate și acorduri internaționale;

șoferii implicați în transportul rutier internațional de mărfuri și pasageri.