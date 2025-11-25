Traficanți de droguri, prinși de Poliție

Un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 de ani au fost reținuți pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă, în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei.

Potrivit Poliției de Frontieră, cei doi sunt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea drogurilor în Moldova, prin contrabandă din Polonia, prin colete neînsoțite. Drogurile erau ulterior vândute.

„Cei doi prieteni au fost reținuți în flagrant în Chișinău, în timpul vânzării drogurilor. În cadrul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate aproximativ un kilogram de droguri, telefoane mobile folosite pentru trafic de droguri, mijloace bănești provenite din comercializarea drogurilor, precum și accesorii pentru porționare”, comunică Poliția de Frontieră.

Oamenii legii au scos drogurile din circuit, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), învinuiții au fost plasați în arest preventiv.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrilor grupului criminal organizat, inclusiv a persoanelor responsabile de expedierea coletelor din Polonia și a celor implicate în distribuția drogurilor în Moldova.