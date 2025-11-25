Lovitură grea pentru dictatorul de la Budapesta: CSAT a blocat tranzacția MVM–E.ON chiar în ziua vizitei lui Szijjártó la București

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a respins în ședința de luni, 24 noiembrie 2025, tranzacția prin care grupul energetic ungar MVM urma să preia E.ON Energie România, au declarat pentru stiripesurse.ro surse politice.

Informația vine în ziua în care Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, se află la București, unde participă la Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, potrivit programului evenimentului.

În comunicatul oficial de după ședința CSAT de luni, publicat de Administrația Prezidențială, temele prezentate vizează în principal Strategia Națională de Apărare 2025–2030, evaluări de risc și proiecte legate de industria de apărare, fără referiri la tranzacția MVM–E.ON.

Tranzacția care a blocat „retailul” E.ON

Acordul dintre E.ON și MVM a fost anunțat în decembrie 2024 și viza preluarea pachetului majoritar din E.ON Energie România, companie cu milioane de clienți pe segmentul de furnizare de gaze și energie electrică, precum și a unei participații foarte mari în E.ON Asist Complet, potrivit informațiilor publicate anterior de presa economică.

Dosarul a intrat în 2025 pe fluxul de analiză pentru investiții străine, iar Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a transmis în august o recomandare de neavizare către CSAT; Guvernul și Ministerul Energiei au invocat atunci riscuri pentru securitatea națională și au indicat „legături” comerciale ale grupului ungar cu Rusia.

În septembrie 2025, în contextul incertitudinii privind avizele, MVM a anunțat că se retrage din tranzacție, anunț prezentat de mai multe publicații ca o renunțare „cel puțin pentru moment”.

Miza geopolitică: Rusia, gaze și securitate energetică

Controversa a fost alimentată și de profilul energetic al Ungariei, care a rămas un importator major de gaz rusesc, pe fondul contractului pe termen lung cu Gazprom semnat în 2021 și al livrărilor prin ruta TurkStream, în timp ce Budapesta a criticat presiunile europene pentru decuplarea de energia rusă.

În paralel, MVM CEEnergy, vehiculul de comerț cu gaze al grupului, a semnat în 2025 acorduri de aprovizionare cu furnizori occidentali (inclusiv Shell și Engie), pe care partea ungară le-a prezentat ca pași de diversificare, însă fără a indica o rupere completă de fluxurile rusești.

Pentru E.ON, un verdict negativ al CSAT ar închide practic pista MVM în România și ar obliga grupul german să-și recalibreze planul de ieșire din furnizare, plan despre care compania arăta recent că mizează în continuare pe finalizarea tranzacției până la finalul anului, în pofida opoziției autorităților.