Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian astăzi

În urma atacului rusesc asupra Ucrainei, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat în această dimineață șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.

Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac.

Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv IGP despre cazul de survolare ilegală.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.

„Îndemnăm cetățenii să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile. Instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației”, notează Ministerul Apărării.