Cine ar fi fostul ministru vizat în perchezițiile de astăzi ale Poliției

Fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, ar fi vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova.

Perchezițiile au loc într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari.

Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse.

Valeriu Pleșca a deținut funcția de ministru al Apărării în perioada în care Republica Moldova a fost condusă de comuniști, între 2004 și 2007.