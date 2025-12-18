Continuă audierile: Plahotniuc și Filat, față în față

O nouă ședință de judecată în dosarul cunoscut sub numele de „Furtul miliardului” are loc astăzi, la instanța de judecată. În fața magistraților a fost adus Vladimir Plahotniuc, iar în sală este prezent și fostul prim-ministru Vlad Filat, care a declarat că „are multe să-i spună” fostului lider democrat.

Potrivit ordinii de zi, instanța urmează să audieze astăzi cel de-al treilea martor, Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii a Moldovei (BEM).

Ședința a început cu un incident, după ce Vladimir Plahotniuc a fost adus în sală cu întârziere. În acest context, mai mulți jurnaliști i-au adresat întrebări, deși ședința de judecată fusese deja declarată deschisă.

Președintele completului de judecată a solicitat îndepărtarea din sală a reprezentanților presei care au încălcat ordinea, invocând nerespectarea regulilor de desfășurare a ședinței. Ulterior, jurnaliștii și-au cerut scuze pentru incident.

De menționat că anterior, Vlad Filat a declarat că intenționează să participe la toate ședințele de judecată, afirmând că procesul reprezintă, în opinia sa, „o farsă judiciară”.

Știri.md amintește că pe 17 decembrie, a avut loc o nouă ședința de judecată în dosarul „Furtul miliardului” în care figurează fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Magistrații l-au audiat pe cel de-al doilea martor din partea apărării, Andrian Candu, fost deputat PDM și ex-președinte al Parlamentului.

După ce s-a încheiat ședința, Andrian Candu a refuzat să facă declarații de presă.

Procurorul Alexandru Cernei a declarat că fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiat în calitate de al doilea martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, nu a prezentat declarații relevante pentru obiectul cauzei. Potrivit acuzării, Candu a relatat mai degrabă opinii generale despre presupusele atacuri împotriva inculpatului, precum și propria viziune asupra fraudei bancare și a situației politice, economice și sociale din acea perioadă.