Magazinele vor fi obligate să afișeze țara de origine a produselor alimentare

Consumatorii ar putea afla mai ușor de unde provin produsele alimentare pe care le cumpără, iar comercianții vor fi obligați să afișeze clar această informație la raft. O inițiativă legislativă care impune indicarea țării de origine a primit undă verde în Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe. Măsura este prezentată drept un pas spre transparență, dar și un instrument de susținere a producătorilor locali.

Proiectul de lege, elaborat de un grup de deputați ai PAS, prevede că toate unitățile comerciale cu o suprafață mai mare de 50 m² vor trebui să indice lizibil denumirea țării de origine pentru produsele alimentare. Utilizarea drapelului va fi opțională, însă afișarea acestuia fără menționarea explicită a țării va fi interzisă.

Autorii susțin că o mai bună vizibilitate a originii produselor ar putea stimula consumul de produse autohtone și ar contribui la dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare. În nota de fundamentare se arată că, pe termen mediu și lung, această măsură ar putea crește vânzările producătorilor locali cu 5%, până la 15% în cazul produselor proaspete, reducând totodată impactul transportului pe distanțe lungi asupra mediului.

Documentul prevede și sancțiuni contravenționale pentru ignorarea noilor reguli. Amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei, pentru persoanele cu funcții de răspundere, și până la 12.000 de lei, pentru persoanele juridice.

Proiectul urmează să fie examinat în ședința plenară a Parlamentului, iar, dacă va fi adoptat, noile prevederi vor intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.