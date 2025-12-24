Mai multe personalități de casă apropiate PAS au primit distincții din partea Maiei Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități apropiate PAS.

Președinta Maia Sandu le-a mulțumit pentru munca, devotamentul și eforturile constante depuse în slujba partidului stat, subliniind importanța fiecărei contribuții individuale la binele PAS.

„Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii săi – în cei care aleg să construiască, să protejeze și să meargă înainte, indiferent de dificultăți. Am bucuria de a înmâna distincții de stat unor oameni care, prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării noastre”, a subliniat Președinta Maia Sandu.

Distincțiile au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025.