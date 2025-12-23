Victime în Europa, înainte de Crăciun: doi șoferi au intrat cu mașinile în mulțime și au făcut prăpăd

În Germania și Țările de Jos au fost raportate, înainte de Crăciun, două incidente în care mașini au lovit persoane aflate în spații publice, soldate cu mai mulți răniți.

Trei persoane au fost rănite la Gießen, la aproximativ 50 de kilometri nord de Frankfurt, în Germania, unde o maşină a lovit o staţie de autobuz, au anunţat autorităţile, potrivit news.ro.

Şoferul, un bărbat în vârstă de 32 de ani, un cetăţean azer, a fost plasat în detenţie, a anunţat luni poliţia.

”Circumstanţele exacte ale indicentului sunt necunoscute pentru moment”, a precizat poliţia, care a anunţat că o anchetă este în curs.

Potrivit autorităţilor, şeferul a intrat în coliziune cu două vehicule care circulau în aceeaşi direcţie, după care a lovit pietoni într-o staţie de autobuz.

El şi-a continuat apoi drumul cu maşina, marca Audi, după care a fost reţinut şi încarcerat de poliţie.

Un ”motiv politic sau terorist pare în prezent puţin probabil”, a declarat ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck.

Autorităţile nu au comunicat niciun alt detaliu despre incident.

9 persoane rănite după ce o mașină a lovit un grup de oameni în Olanda într-un accident suspect

Nouă persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, luni, când o mașină a lovit un grup de persoane în Olanda. Poliția a declarat inițial nu suspectează un atac, relatează mediafax.ro.

„La prima vedere, nu pare a fi un act deliberat, dar încă investigăm acest aspect”, a declarat poliția pe X, fostul Twitter.

Incidentul a avut loc în orașul Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri (45 de mile) est de Amsterdam.

„Gândurile mele sunt alături de victime și familiile lor”, a declarat Rob Jetten, care este pe cale să devină următorul prim-ministru al țării.

„Sunt extrem de recunoscător și respectuos față de serviciile de urgență, care fac tot posibilul pentru a oferi cea mai bună îngrijire”, a declarat Jetten pe X.