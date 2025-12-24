Un primar din Telenești, găsit cu avere nejustificată de peste 500.000 de lei

Autoritatea Națională de Integritate a constatat existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de 569.786 de lei în cazul unui primar din raionul Telenești. Actul de constatare a fost publicat pe 23 decembrie.

Este vorba despre Alexandru Isac, primar al satului Chiștelnița. Controlul a vizat perioada 18 noiembrie 2019 – 30 mai 2025, fiind stabilită o diferență substanțială între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate, în mărime de 569.786 de lei.

În baza actului de constatare, cauza urmează să fie transmisă instanței de judecată competente pentru examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Totodată, inspectorii de integritate au dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, inclusiv a mandatului, în privința persoanelor supuse controlului.

Alexandru Isac a câștigat funcția de primar al satului Chiștelnița în urma celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 19 noiembrie 2023, la o diferență de trei voturi. Acesta a candidat din partea partidului Renaștere, asociat oligarhului fugar Ilan Șor, însă a fost exclus din formațiune în luna decembrie a aceluiași an, după ce a susținut prin vot reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate în funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Consiliului raional Telenești.