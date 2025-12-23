VIDEO// Șoc pe front: un grup de soldați ruși a atacat pozițiile ucrainene călare pe cai

Membrii Forțelor Armate Ucrainene (AFU) din Batalionul 5 de Asalt, Brigada 92 de Asalt Separată, au detectat un grup de soldați ruși care se îndreptau spre pozițiile acestora călare și au publicat imaginile video, relatează Kyiv Post.

„Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul «atacurilor lor brutale» încât sunt nevoiți să se deplaseze călare. Dar nici acest lucru nu îi ajută – operatorii de drone ai Batalionului 5 Asalt din Brigada 92 Asalt Separată «neutralizează» inamicul imediat ce văd o țintă”, se arată în postare.

Pozițiile ucrainene fiind apărate de drone, călăreții au fost uciși în timpul atacului.

„Cavaleria ne atacă pozițiile. E o nebunie! Am crezut că e o glumă și încă o rundă de experimente cu AI, dar nu – într-un grup închis de piloți, se discută și se confirmă deja astfel de fapte. Mi-e milă de cai. Cu siguranță. Videoclipul arată un FPV lovind unul dintre călăreții negri împreună cu calul său”, a scris Mykola Voroshnov, membru al AFU și activist civic.