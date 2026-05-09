Ion Ceban marchează Ziua Victoriei: Pacea trebuie să rămână cea mai importantă valoare

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat pe 9 Mai, alături de colegii săi, la ceremonia organizată la Complexul Memorial „Eternitate”, cu ocazia marcării Zilei Victoriei. Edilul a adus un omagiu victimelor celui de-Al Doilea Război Mondial și a transmis un mesaj despre importanța păcii și a memoriei istorice.

Ion Ceban a declarat că sute de mii de moldoveni și persoane de diferite naționalități au avut de suferit în timpul războiului, iar numeroase familii au rămas fără cei apropiați.

„Lecția pe care trebuie să o transmitem generațiilor tinere este ca războiul să nu se mai repete niciodată. Pacea trebuie să rămână cea mai importantă valoare”, a afirmat primarul.

Totodată, edilul a anunțat deschiderea Centrului Expozițional din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”, amenajat într-o clădire care, potrivit lui, a fost abandonată timp îndelungat. Spațiul va găzdui expoziții dedicate istoriei și memoriei celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ion Ceban a menționat că, în ultimii ani, autoritățile municipale au desfășurat lucrări de reabilitare a complexului memorial și a dat asigurări că dezvoltarea acestui spațiu va continua.

Primarul a subliniat că pacea trebuie să rămână o valoare fundamentală, pentru ca oamenii să nu mai treacă prin tragediile provocate de război.