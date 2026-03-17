Maia Sandu acuză Moscova că încalcă suveranitatea RM „în mod repetat” după drona căzută la Tudora

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că Rusia a încălcat din nou spațiul aerian al țării, după ce o dronă a fost depistată, astăzi, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă. „O amenințare la adresa cetățenilor noștri”, a scris șefa statului pe platforma X.

Șefa statului declară că aparatul de zbor, identificat pe teritoriul țării, prezinta pericol pentru populație.

„O dronă rusească depistată astăzi în satul Tudora din Republica Moldova a fost evaluată ca având încărcătură explozivă. Este o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viețile oamenilor noștri”, a scris președinta.

Polițiștii de frontieră au detectat, în dimineața de 17 martie, un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone de tip Shahed, care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Căplani.