”Serviciile secrete rusești fac tot ce pot pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán” – fostul director adjunct al Serviciului ungar de Informații Externe

Trei experți ungari au discutat luni la un eveniment academic desfășurat în Budapesta despre imixtiunea Rusiei în sprijinul premierului Viktor Orban la alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria.

András Telkes, fost director adjunct al Serviciului de Informații Externe al Ungariei (IH), a declarat că serviciile secrete rusești fac tot posibilul pentru a-l menține pe Viktor Orbán la putere, potrivit publicației 24.hu.

El a adăugat că se așteaptă în următoarele săptămâni la ceva similar cu tentativa de influențare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova de acum doi ani. Reamintim că Rusia a deplasat la Chișinău o echipă de experți și agenți ai serviciilor secrete care să ajute candidații pro-ruși și să organizeze tentative de destabilizare prin violență a conducerii pro-europene a țării, dar Maia Sandu a câștigat în cele din urmă.

La evenimentul din Budapesta, trei experți – Csilla Fedinec, Zoltán Sz. Bíró și András Telkes – au vorbit despre semnele intervenției rusești, fluxul de dezinformare în cazul unei victorii a Partidului Tisza și ce instrumente sunt disponibile pentru a limita influența lui Putin.

Potrivit fostului director general adjunct al Biroului de Informații, András Telkes, dacă Partidul de opoziție Tisza câștigă, scopul rușilor ar putea fi crearea haosului în Ungaria.

Institutul pentru Democrație CEU a organizat luni o masă rotundă intitulată „ Înfruntarea lui Goliat – Alegerile maghiare și intervenția rusă”.

Portalul de investigații VSquare a relatat acum câteva zile că „tehnicienii politici” ai lui Vladimir Putin, conectați la serviciile de informații militare ruse, conduși de fostul prim-ministru Serghei Kirienko, s-au prezentat la ambasada Rusiei din Budapesta.

Viktor Orban este considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO. El a împiedicat constant sancționarea Rusiei pentru invazia ilegală din Ucraina și a împiedicat sprijinul UE pentru Kiev.