Maia Sandu: Alegerea de acum va defini neamul românesc peste 100 de ani

Președinta Maia Sandu a declarat, la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale, că viitorul european comun al Republicii Moldova și al României poate împlini idealurile generației care a realizat Marea Unire din 1918, dacă cele două state îs Președinta Maia Sandu a declarat, la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale, că viitorul european comun al Republicii Moldova și al României poate împlini idealurile generației care a realizat Marea Unire din 1918, dacă cele două state continuă să se sprijine reciproc.

„Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani”, a afirmat șefa statului.

Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a spus, la rândul său, că relația dintre București și Chișinău trebuie să se bazeze și pe proiecte concrete, în energie, infrastructură, investiții, educație și cultură.

Totodată, 20 de militari ai Armatei Naționale vor participa la parada militară organizată pe 1 decembrie, la București, în Piața Arcului de Triumf.

Sursa: Redacția timpul.md