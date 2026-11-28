Maia Sandu: Alegerea de acum va defini neamul românesc peste 100 de ani
Președinta Maia Sandu a declarat, la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale, că viitorul european comun al Republicii Moldova și al României poate împlini idealurile generației care a realizat Marea Unire din 1918, dacă cele două state îs Președinta Maia Sandu a declarat, la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale, că viitorul european comun al Republicii Moldova și al României poate împlini idealurile generației care a realizat Marea Unire din 1918, dacă cele două state continuă să se sprijine reciproc.
„Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani”, a afirmat șefa statului.
Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a spus, la rândul său, că relația dintre București și Chișinău trebuie să se bazeze și pe proiecte concrete, în energie, infrastructură, investiții, educație și cultură.
Totodată, 20 de militari ai Armatei Naționale vor participa la parada militară organizată pe 1 decembrie, la București, în Piața Arcului de Triumf.
Sursa: Redacția timpul.md
1 comentariu
Uau, ce frumos. Și cum sprijină respublika pobedist-statalist-bolșevicǎ maldava, România??? Prin statul permanent la cerșit și prin „contracte comerciale corecte” și secretizate ca să nu se vadă sponsorizarea permanentă de către România a pobedistanului. Ce neam trăiește în RM? Conform „proieuropenilor” maldaveniști acolo locuiește „națiunea civică moldovenească” urmașa „națiunii moldovenești” de rit sovieto-bolșevic.
Fiți băi corecți și demni. Ne-am săturat de „mărețele” realizări ale pobedistilor RM. Din curve bolșevice v-ați transformat în curve maldaveneşti, proieuropene. Fără sponsorizare externă sunteți faliți instant.
Să ne spună madame Sandu trei momente în ultimii 35 de ani când RM a ajutat România. Poate nu știm noi; și e bine de promovat ajutorul măreț și dezinteresat oferit de RM.
Și învățați naibii să scrieți corect, ziarul lui pește prăjit!