Maia Sandu cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după atacurile asupra Ucrainei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile Rusiei, din această noapte, asupra Ucrainei. „Sunt necesare mai multe sancțiuni împotriva Rusiei – pentru că acest război se oprește atunci când Rusia se oprește”, a menționat șefa statului.

„Rusia a bombardat locuințe în Kiev, Dnipro și Odesa peste noapte. Cel puțin 15 civili au fost uciși. Gândurile mele sunt alături de toți cei care și-au pierdut persoanele dragi.

Ceea ce este necesar acum este mai multă unitate europeană, mai mult sprijin pentru Ucraina, mai multe sancțiuni împotriva Rusiei – pentru că acest război se oprește atunci când Rusia se oprește”, a scris Maia Sandu.

În noaptea de 16 aprilie, forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete asupra Kievului. Clădirile rezidențiale au fost avariate și distruse, iar numeroase incendii au izbucnit în patru districte ale capitalei ucrainene. Patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar alți 48 de locuitori au fost răniți.