Vama Leușeni–Albița, fără curent după ce un camion care transporta o încărcătură cu gabarit depășit a avariat linia electrică

La postul vamal Leușeni–Albița, pe sensul de ieșire din țară (sector marfar), în jurul orei 16:55, a fost întreruptă energia electrică. S-a întâmplat din motivul că, un camion care transporta o încărcătură cu gabarit depășit a avariat linia electrică ce asigură alimentarea cabinelor de control. Defecțiunea tehnică a fost remediată după ora 18:00.

Au fost informate autoritățile din România pentru a interveni în soluționarea situației pe segmentul de competență. Reamintim că, în postul vamal Leușeni–Albița, pe direcția de ieșire, controlul este desfășurat pe partea română, în cadrul controlului coordonat”, potrivit Serviciului Vamal.

La ora 18:10, defecțiunea tehnică a fost remediată.

„Activitatea pe sectorul marfar, direcția ieșire din Republica Moldova, a fost reluată și se desfășoară în regim normal”, a precizat Serviciul Vamal.