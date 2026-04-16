Budanov: Acordul de pace în Ucraina nu ar include retragerea armatei ruse din stânga Nistrului

Viitorul acord de pace în Ucraina nu ar include o propunere din partea ucraineană privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută într-un interviu de șeful administrației prezidențiale de la Kiev, generalul Kirill Budanov.

Generalul Kirill Budanov a explicat că, în prezent, negocierile pentru încheierea războiului nu sunt doar teoretice, ci viziuni reale care se desfășoară intens. Întrebat dacă evacuarea contingentului rus din stânga Nistrului face parte din condițiile de încetare a focului în Ucraina, oficialul a precizat că, la etapa actuală, nu este vorba despre acest lucru, deși subiectul este menționat periodic în diferite contexte ale discuțiilor.

Oficialul a menționat că deși prezența rusă în regiune este o amenințare cunoscută, Kievul nu dorește să deschidă noi complicații diplomatice în acest stadiu al negocierilor de pace.

În același timp, Kirill Budanov a precizat că grupul militar de negociatori ucraineni a finalizat deja discuțiile despre regimul ce va fi menținut după încetarea focului, însă problema teritorială rămâne fără o soluție deocamdată.