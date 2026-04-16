În plină criză, Guvernul mărește numărul de consilieri la ambasadele RM din afara țării

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 privind organizarea și salarizarea personalului instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare. Astfel, potrivit documentului, unele misiuni diplomatice vor fi suplimentate cu funcții de „consilier”, responsabili de coordonarea relațiilor cu diaspora și a activităților de asistență pentru dezvoltare, în linie cu practicile UE, iar altele – cu atașați militari. Implementarea prevederilor prezentului proiect implică și cheltuieli bugetare suplimentare, care se ridică la peste 20 de milioane de lei anual.

„Hotărârea Guvernului vizează alinierea cadrului normativ la legislația în vigoare, precum și consolidarea capacității instituționale a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. În acest sens, sunt prevăzute ajustări ale structurilor de personal și redistribuirea funcțiilor, dictate de necesitățile operaționale.

De asemenea, proiectul introduce funcția de consilier (atașat militar) în cadrul mai multor ambasade ale Republicii Moldova, în vederea consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și extinderii dialogului instituțional pe dimensiuni relevante.

Măsurile adoptate vor contribui la eficientizarea activității serviciului diplomatic, consolidarea diplomației Republicii Moldova și întărirea poziției țării pe plan internațional”, comunică MAE.