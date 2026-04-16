Separatiștii nu vor limba română: Nu putem obliga copiii din Transnistria să treacă la alfabetul latin

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a venit cu o reacție la propunerea așa-zisului ministru al facerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, ca în Republica Moldova să existe patru limbi oficiale „moldoveneasca”, rusa, ucraineana și româna. Oficialul de la Chișinău a declarat că realitatea din teren contrazice puternic propunerea administrației separatiste.

„Mi-a fost foarte interesant să dezvolt subiectul celor trei limbi pe malul stâng al Nistrului. Când am fost la Tighina și Tiraspol, am încercat să găsesc denumiri în ucraineană sau în română, dar nu am văzut niciuna”, a declarat vicepremierul.

Oficialul a subliniat că și analiza conținutului mediatic din regiune confirmă această discrepanță. Potrivit unei monitorizări realizate de echipa sa, aproximativ 98% din conținutul mass-media este difuzat în limba rusă.

„Există știri în limba română – doar 15 minute pe zi, la postul Pervîi Pridnestrovski, la ora 16:30. Cine urmărește știrile la această oră? Oamenii sunt la muncă sau pe drum spre casă. Situația este similară pentru limba ucraineană”, a explicat Chiveri.

Vicepremierul a mai menționat că, potrivit ultimelor date disponibile, din 1989, structura etnică a regiunii arată că aproximativ 48% din populație este formată din moldoveni, ceea ce face cu atât mai relevantă problema reprezentării lingvistice.

În acest context, Chiveri a sugerat că inițiativele privind diversitatea lingvistică trebuie să fie susținute de măsuri reale și vizibile, și nu doar de declarații politice.

De cealaltă parte, Vitali Ignatiev a declarat că în regiune se studiază limba „moldovenească” în conformitate cu programa de studii transnistreană. „De aceea, nu avem niciun drept, cel puțin moral, să obligăm copiii să treacă la alfabetul latin. Această este o încălcare a convenției europene, o încălcare a drepturilor omului”, a spus el.

Anterior, Vitali Ignatiev a anunțat că a făcut o propunere Chișinăului ca în Republica Moldova să existe patru limbi oficiale „moldoveneasca”, rusa, ucraineana și româna în schimbul propunerii autorităților constituționale ca de la 1 septembrie școlile moldovenești din regiunea transnistreană să treacă la predare în limba română.

Pe 26 februarie, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus, la Tiraspol, în cadrul întrevederii cu Vitali Ignatiev, ca toate școlile „moldovenești” din regiune, 30 de instituții de învățământ, să treacă la predare în limba română.

Conform datelor statistice ale regiunii, pe malul stâng al Nistrului funcționează în total 158 de școli. Dintre acestea 120 de școli sunt cu predare în limba rusă, 20 de școli – cu predare în limba „moldovenească”, 10 școli – cu predare mixtă rusă și „moldovenească” și trei cu predare în limba ucraineană.