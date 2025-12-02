Maia Sandu convoacă, astăzi, Consiliul Național de Securitate: Riscurile de securitate cibernetică, pe agendă

Șefa statului convoacă, marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii Moldova.

După ședința CNS, șeful statului va susține o conferință de presă, începând cu ora 16:30.