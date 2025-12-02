Politică

Maia Sandu convoacă, astăzi, Consiliul Național de Securitate: Riscurile de securitate cibernetică, pe agendă

Photo of Timpul.md Timpul.md2 decembrie 2025
0 0

Șefa statului convoacă, marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii Moldova.

După ședința CNS, șeful statului va susține o conferință de presă, începând cu ora 16:30.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md2 decembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *