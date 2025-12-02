SUA califică relația cu R. Moldova drept excelentă. Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri la Chișinău: „Lucrăm pe o varietate de subiecte”

Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova pot fi calificate drept „excelente și puternice”, a declarat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău. Diplomatul american a subliniat că agenda de cooperare cu Republica Moldova este una extinsă, acoperind o varietate de domenii, iar interacțiunea cu noul Guvern este activă și constructivă, transmite Moldpres.

„Sunt relații excelente, puternice. Lucrăm împreună în mod constant pe o varietate de subiecte. Am colaborat cu noul guvern și am interacționat cu noii miniștri.

Continuăm să cooperăm pe probleme importante pentru ambele țări, astfel încât să menținem o relație solidă”, a declarat Nick Pietrowicz pentru postul public de televiziune Moldova1.

Investiția SUA în linia electrică Strășeni–Gutinaș

Pietrowicz a amintit despre investiția de 130 de milioane de dolari oferită de Statele Unite pentru construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Potrivit diplomatului, această sumă reprezintă „aproximativ câte un dolar de la fiecare contribuabil american”, demonstrând atât aprecierea Washingtonului pentru Republica Moldova, cât și generozitatea poporului american.

O conexiune energetică crucială pentru independența Republicii Moldova

„Este o dovadă a modului în care Statele Unite apreciază Moldova, dar, totodată, și a generozității poporului american. Vrem să ajutăm pentru că înțelegem cât de important este acest proiect pentru securitatea și prosperitatea economică a Moldovei.

Linia către Gutinaș va oferi Republicii Moldova a treia conexiune energetică stabilă, sigură, de proveniență europeană. Va asigura o adevărată independență energetică și redundanță, astfel încât electricitatea să circule, luminile să rămână aprinse, oamenii să poată continua să utilizeze internetul”, a mai spus diplomatul american.

Oportunități economice pentru companiile americane

Diplomatul a subliniat că investiția reprezintă nu doar un sprijin pentru Republica Moldova, ci și o oportunitate pentru companiile americane de a beneficia de creșterea economică a țării:

„Considerăm că va fi o oportunitate pentru companiile americane să beneficieze de creșterea economică a Moldovei. Pentru noi, Moldova este o țară cu mult potențial, vedem mult potențial pentru corporațiile americane și dorim să fim parte a acestei dezvoltări”, a mai spus Pietrowicz.

Angajamentul continuu al SUA față de Republica Moldova

Diplomatul a reiterat angajamentul SUA de a continua cooperarea strânsă cu Republica Moldova și de a susține proiecte care consolidează democrația, economia și reziliența energetică a statului.

Strășeni–Gutinaș este o linie electrică aeriană de înaltă tensiune 400 kV, care va conecta stațiile electroenergetice din Strășeni și Gutinaș, reprezentând a treia interconectare directă a Republicii Moldova cu rețeaua electrică a României și, implicit, cu rețeaua europeană.

Lungimea totală estimată a liniei este de circa 190 km. Proiectul este finanțat de SUA, investiția alocată pentru construirea integrală a liniei se ridică la aproximativ 130 milioane de dolari.

Contextul relațiilor diplomatice

Relațiile diplomatice între Republica Moldova și SUA au fost stabilite pe 18 februarie 1992. De-a lungul deceniilor, Washingtonul și Chișinăul au menținut un dialog constant și au semnat numeroase acorduri.

Cadrul juridic bilateral include peste 126 de documente (acorduri, memorandumuri, declarații) care acoperă domenii precum economie, securitate, justiție, educație, știință.