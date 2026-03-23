Maia Sandu: Dacă prețurile la carburanți nu se stabilizează, impactul va fi major

Președintele Maia Sandu a declarat că R. Moldova rămâne vulnerabilă în fața șocurilor externe, din cauza lipsei resurselor proprii de petrol și gaze naturale.

Potrivit ei, chiar și măsurile adoptate de autorități nu pot preveni integral impactul creșterii prețurilor.

„Este o situație foarte îngrijorătoare dacă prețurile nu se stabilizează în următoarele săptămâni”, a declarat șefa statului în cadrul conferinței de presă susținute după ședința Consiliului Național de Securitate.

Șefa statului a menționat că au fost analizate potențialele scenarii, explicând că este o situație diferită dacă criza prețurilor și criza energetică în general se va încheia în câteva săptămâni și cu totul alta dacă această criză va dura luni de zile.

Potrivit președintelui, autoritățile încearcă să atenueze impactul asupra unor sectoare-cheie, inclusiv prin programul de compensare pentru agricultori. Totodată, Guvernul analizează noi măsuri de sprijin pentru economie.