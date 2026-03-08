Maia Sandu, de 8 martie: Republica Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, președintele R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare tuturor femeilor. Șeful statului a menționat că Republica Moldova devine mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii acestora.

„Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, respect și încredere în propriile forțe”, a scris președintele.

Amintim că astăzi, 8 martie, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Internațională a Femeii. În această zi sunt evidențiate realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, dar și se atrage atenția asupra inegalităților de gen încă existente.