Șase morți după un atac ucrainean cu rachete în regiunea rusă Belgorod

Atacurile ucrainene cu rachete s-au soldat cu șase morți și patru răniți în regiunea rusă Belgorod, potrivit guvernatorului interimar Aleksandr Șuvaev. Bombardamentele au fost lansate la 24 de ore după un alt atac masiv in urma căruia cel puțin șapte oameni au murit și un centru logistic al rețelei Wildberries a fost complet distrus.

Potrivit lui Șuvaev, printre cei răniți se numără un copil de 14 ani. Loviturile au provocat un incendiu și au avariat un automobil în localitatea Koloskovo, din districtul Valuiki, aproape de frontiera cu Ucraina.

În același timp, bombardamentele rusești de noaptea trecută au provocat moartea a doi oameni și rănirea a trei în regiunea Sumî, precum și pagube mai multor obiective de infrastructură civilă. Totodată, potrivit autorităților ucrainene, în urma atacurilor au fost rănite cinci persoane în regiunea Dnepropetrovsk, iar două obiective industriale din regiunea Poltava au fost vizate de rachete balistice, fără a provoca victime.

Atacul ucrainean anterior asupra regiunii Moscova a distrus centrele logistice Wildberries din Domodedovo și pe cel din Koledino, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, în total șapte din cele zece cele mai mari centre logistice ale companiei – cel mai mare retailer online din Rusia – nu mai funcționează. Ucraina vizează aceste facilități despre care susține că sunt utilizate inclusiv pentru expedierea armamentului și munițiilor destinate frontului.