Maia Sandu, numită membră de onoare a Ordinului European de Merit

Președinta Maia Sandu a fost numită membră de onoare a Ordinului European de Merit, o distincție civilă nou-instituită de Parlamentul European, care recunoaște contribuțiile remarcabile la integrarea europeană și promovarea valorilor continentale.

Anunțul a fost făcut marți, 10 martie 2026, la Strasbourg, de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care a prezentat primii laureați ai ordinului, împărțiți în trei categorii: membri distinși, membri de onoare și membri.

La categoria membri distinși au fost incluși foști lideri de stat, precum Angela Merkel, fost cancelar federal al Germaniei, Lech Walesa, fost președinte al Poloniei, și Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Categoria membri de onoare îi include pe Maia Sandu, alături de foști lideri din Lituania, Polonia, Portugalia, Finlanda și Austria, cardinalul Pietro Parolin, fosta președintă a Irlandei Mary Robinson și fostul Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Javier Solana.

Categoria membri cuprinde personalități din domeniul civil și cultural, printre care bucătarul și activistul José Andrés, jucătorul de baschet Giannis Antetokounmpo, avocata pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk și membrii trupei U2 – Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr.

„Europa a fost întotdeauna construită de oameni care au depășit diviziunile, au înlăturat barierele și au contribuit la progresul continentului. Prin Ordinul European de Merit recunoaștem aceste angajamente”, a declarat Roberta Metsola.

Laureații au fost selectați de un comitet format din președinta Parlamentului European, vicepreședinții Sophie Wilmès și Ewa Kopacz, fostul premier francez Michel Barnier, foști președinți ai Comisiei Europene – José Manuel Barroso și Josep Borrell – și fostul premier italian Enrico Letta. Nominalizările au fost propuse de șefi de stat, președinți de parlamente naționale și lideri ai instituțiilor UE.

Ordinul European de Merit a fost instituit în 2024, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, fiind prima distincție de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene, cu un plafon anual de maximum 20 de laureați. Ceremonia oficială de decernare va avea loc în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, între 18 și 21 mai, la Strasbourg.