Moldova ar putea crea un Institut al Memoriei Naționale după modelul Poloniei

Schimbul de bune practici în conservarea patrimoniului istoric și consolidarea eforturilor de documentare a perioadelor de opresiune au fost discutate marți în cadrul unei întâlniri dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și o delegație de nivel înalt din Polonia.

Delegația poloneză a inclus-o pe subsecretara de stat Agnieszka Jędrzak, pe subsecretarul de stat Grzegorz Behrendt și pe directorul interimar al Institutului Memoriei Naționale din Varșovia, Karol Polejowski.

După întrevedere, Cristian Jardan a declarat pe rețelele de socializare că Institutul Memoriei Naționale din Polonia este, de peste 26 de ani, una dintre cele mai importante instituții de acest tip din Europa. Potrivit lui, instituția este responsabilă de investigarea crimelor regimurilor totalitare împotriva poporului polonez în perioada 1917–1990, dar și de activități de arhivare, cercetare, educație și conservare a memoriei victimelor represiunii.

Ministrul a menționat că în cadrul discuțiilor au fost abordate experiențele istorice ale Republicii Moldova și Poloniei, inclusiv consecințele semnării Pactului Molotov–Ribbentrop, precum și importanța consolidării culturii memoriei în societate.

Potrivit lui Jardan, partea poloneză și-a exprimat sprijinul deplin pentru inițiativa de a crea în Republica Moldova o structură similară Institutului Memoriei Naționale din Polonia.

Oficialul a subliniat că promovarea culturii comemorării reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova.

În acest context, ministrul a amintit că în acest an se împlinesc 80 de ani de la foametea organizată din 1947–1948, pe care a descris-o drept o perioadă tragică din istoria țării, ascunsă timp de decenii.

Potrivit lui Jardan, documentarea trecutului și promovarea culturii memoriei sunt esențiale pentru ca societatea să înțeleagă mai bine istoria, să onoreze memoria victimelor regimurilor totalitare și să devină mai rezistentă în fața încercărilor de manipulare sau de distorsionare a adevărului istoric.