Sondaj: Majoritatea moldovenilor vor în UE, dar nu și Unirea cu România
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susțin aderarea țării la Uniunea Europeană, însă sunt împărțiți în privința Unirii cu România.
Potrivit unui sondaj iData, 59,7% dintre respondenți se declară în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 29,7% sunt împotrivă. Alți 10,6% dintre participanți au spus că nu știu sau nu au dorit să răspundă.
Situația este diferită în cazul ideii de Unire cu România. 42,3% dintre respondenți au declarat că susțin Unirea, în timp ce 47,7% se pronunță împotrivă. Aproximativ 10% dintre participanți nu au o opinie sau au refuzat să răspundă.
Sondajul a fost realizat în perioada 23 februarie – 6 martie, pe un eșantion de 1.035 de respondenți din 289 de localități din Republica Moldova. Marja de eroare a studiului este de 2,9%.