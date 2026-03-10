Comisia de evaluare a procurorilor anunță o nouă rundă de audieri în martie

Comisia de evaluare a procurorilor anunță organizarea unei noi runde de audieri în luna martie, la care vor participa procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție, inclusiv foști procurori delegați în această instituție, precum și procurori ai Procuraturii Generale.

Prima audiere este programată pentru 12 martie 2026, la ora 14:00, când va fi examinat cazul procurorului Alexandru Cernei din Procuratura Anticorupție, în cadrul procedurii de reevaluare.

Anterior, la 15 iulie 2025, Comisia a emis un raport de evaluare care propunea promovarea acestuia, însă documentul a fost respins de Consiliul Superior al Procurorilor la 12 septembrie 2025, fiind dispusă reluarea procedurii.

Tot pe 12 martie, vor fi audiați doi procurori care au activat anterior prin delegare în Procuratura Anticorupție:

Veaceslav Potînga, actualmente procuror în Procuratura municipiului Chișinău, audierea fiind programată la ora 14:30 și desfășurată parțial cu ușile închise;

Eduard Varzar, în prezent procuror în Procuratura Generală, audierea fiind stabilită pentru ora 16:30.

Pe 13 martie, începând cu ora 9:00, va fi audiat procurorul Ghenadie Pîrlii din Procuratura Generală.

Pentru aceeași zi a fost invitat și procurorul Alexandru Morcov, din Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași, evaluat în calitate de fost procuror delegat în Procuratura Anticorupție. Potrivit Comisiei, verificările efectuate nu au identificat dubii privind respectarea criteriilor de integritate. Procurorul a fost informat că participarea la audiere este opțională și a decis să nu se prezinte. În lipsa unor informații suplimentare, Comisia urmează să aprobe un raport de evaluare cu propunerea de promovare.

Audierile se vor desfășura la Institutul Național al Justiției din Chișinău, în sala de instruiri 005. Ședințele sunt publice, cu excepția unei părți din audierea procurorului Veaceslav Potînga. Toate audierile vor fi înregistrate, iar înregistrările vor fi publicate pe pagina web a Comisiei în termen de cel mult trei zile.

Procurorii evaluați pot consulta materialele dosarului înainte de audiere, pot prezenta explicații sau informații suplimentare în scris și pot fi asistați de un avocat sau avocat stagiar.