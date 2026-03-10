Parlamentul Ungariei a adoptat o moțiune împotriva aderării Ucrainei la UE

Parlamentul Ungariei a adoptat o moțiune prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și acordării de noi ajutoare militare pentru Kiev. Documentul critică și ideea transformării UE într-o alianță militară.

Moțiunea a fost susținută de majoritatea parlamentarilor. Potrivit documentului, unele decizii ale liderilor europeni riscă să escaladeze tensiunile și să atragă Europa în război. Deputații maghiari consideră că aderarea Ucrainei la UE nu este oportună în actualul context, deoarece statul se află în război și nu îndeplinește criteriile necesare pentru aderare.

Parlamentul de la Budapesta cere Guvernului să evite participarea la negocierile de aderare cu Ucraina și să refuze acordarea de ajutor financiar sau militar pentru Kiev. De asemenea, legislativul solicită executivului să împiedice implicarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit documentului, Uniunea Europeană a alocat Ucrainei aproximativ 193,3 miliarde de euro de la începutul războiului. Parlamentarii susțin că Bruxellesul intenționează să acorde Kievului încă un împrumut de 90 de miliarde de euro în perioada 2026–2027.

Moțiunea mai avertizează că Ucraina ar putea primi peste 360 de miliarde de euro din viitorul buget pe multianual al UE. Potrivit deputaților, aceste fonduri ar putea fi acoperite prin reducerea subvențiilor pentru coeziune și agricultură.

Documentul menționează că Ucraina a estimat costuri de aproximativ 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și încă 700 de miliarde pentru cheltuieli militare în următorul deceniu. Deputații cer Guvernului să blocheze orice politici europene care ar putea direcționa fonduri ungare sau resurse ale UE către Ucraina fără acordul unanim al statelor membre.