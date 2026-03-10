Moldova mărește de 25 de ori chiria terenului pe care se află Portul Giurgiulești

Moldova va beneficia de vânzarea de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), către un investitor român, printr-o creștere multiplă a chiriei terenului pe care se află portul. Corneliu Coteț, expert la centrul Europuls, a anunțat acest lucru la postul public de televiziune Moldova1.

Potrivit lui Corneliu Coteț, Guvernul moldovean a modificat legislația, schimbând taxa de utilizare a terenului pentru a reflecta valoarea reală de piață. Chiria anuală, care până acum era simbolică la 1.000 de dolari pe an, a fost majorată la un minim de 500.000 de lei pe an.

„Noua chirie va fi practic la nivelurile pieței, de cel puțin 25 de ori mai mare decât cea stabilită în 2004”, a spus el.

Potrivit acestuia, transferul conducerii portului PILG către un operator român ar trebui văzut ca o decizie strategică pentru eliminarea barierelor terestre și crearea unui coridor maritim direct care să faciliteze importurile și exporturile Moldovei.

„Se așteaptă investiții majore din partea partenerilor Portului Constanța. Aceștia au deja o vastă experiență în acest domeniu și să nu uităm că unele importuri internaționale, cel puțin cele procesate în Republica Moldova, cum ar fi unele automobile din Asia, trec prin Portul Constanța. În acest context, putem vorbi despre optimizarea lanțurilor logistice și crearea unei conexiuni directe cu Portul Constanța. Nu mai este nevoie să facem acest lucru pe uscat. Acest proces logistic poate fi gestionat de Portul Constanța, deoarece, la nivel strategic, acest lucru ne va permite să combinăm ambele obiective”, a remarcat Coteț.

Potrivit acestuia, odată cu sosirea unui investitor român în Moldova, securitatea Republicii Moldova este consolidată de un port românesc funcțional și profitabil, integrat în sistemul competitiv european.

„Viitorul portului este strâns legat de infrastructura sa feroviară și de adaptarea sa la standardele europene, ceea ce ar putea transforma portul Giurgiulești într-un centru cheie pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova. Calea ferată Cahul-Giurgiulești este în prezent în reconstrucție și va fi în curând operațională.

Acesta este un nou coridor pe care Republica Moldova îl poate utiliza pentru a transborda mărfuri direct de pe calea ferată în port sau pentru a consolida mărfurile la nivel național în sectorul feroviar și apoi direct în port. Cu toate acestea, este necesară și o strategie națională, ținând cont de toți factorii economici ai țării. Deocamdată, va rămâne o zonă economică liberă, dar acest lucru se va schimba probabil în timpul procesului de aderare”, a concluzionat Corneliu Coteț.