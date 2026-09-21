(SURSE) Controversatul TikToker „Nikoglai” și soția sa, reținuți pentru trafic de droguri de IP Botanica

Controversatul TikToker „Nikoglai”, pe numele său Nikolai Lebedev, a fost reținut împreună cu soția sa fiind suspectați de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, susțin sursele PulsMedia.MD, apropiate anchetei. Cei doi ar fi aprovizionat adolescenți cu droguri, dar și ar fi atacat polițiștii în timpul reținerii.

Potrivit surselor, „Nikoglai” a fost documentat de către ofițerii de urmărire penală ai IP Botanica, într-un dosar penal pornit în baza articolului 217/1 alin.4 din Codul Penal al R.Moldova: „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, în proporţii deosebit de mari”.

Astfel, miercuri, 16 septembrie curent, angajații IP Botanica, în comun cu ofițerii INI, au descins cu percheziții la domiciliul TikToker-ului, de pe strada Gherman Pîntea din comuna Stăuceni, unde s-ar fi stabilit că ar fi organizat o speluncă pentru consumul de droguri.

Surse apropiate anchetei, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, au comunicat pentru PulsMedia.MD că pe post de clienți erau mai mulți adolescenți care îl urmăreau pe TikToker, aceștia fiind invitați chiar la el acasă pentru a consuma substanțe narcotice.

În timpul reținerii, TikTokerul ar fi opus rezistență și i-ar fi atacat pe oamenii legii, iar soția sa chiar a fugit de la fața locului, însă a fost reținută la scurt timp de către polițitșii care au alergat după ea.

În urma perchezițiilor, oamenii legii ar fi depistat două pungi cu substanțe narcotice, dispozitive de mărunțire a drogurilor, cântare electirce și alte obiecte destinate preparării, împachetării și înstrăinării drogurilor.

Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore, iar după ce au fost duși în fața judecătorului de instrucție, pe numele celor doi au fost eliberate mandate de arest pentru 30 de zile în Penitenciarul Nr.13.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, conform legislației cei doi riscă închisoare de la 7 la 15 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Amintim că „TikTokerul” de origine din R.Moldova, Nikolai Lebedev, în2022 a fost extrădat din Federația Rusă, după ce Poliția din Moscova l-a reținut pentru că a înregistrat o parodie a unui videoclip cu un militar rus care aruncă grenade căzute lângă el.

De la venirea sa în R.Moldova, ultimul a fost implicat în mai multe scandaluri publicate pe rețelele de socializare, după ce încălca cu tupeu Regulamentul Circulației Rutiere.