Maia Sandu vrea să o pună cu mâna lui Bolojan pe fosta șefă a Fundației Soros în Moldova în fruntea ICR Chișinău

Mi-a șoptit o sursă bine informată că puterea de la Chișinău face presiuni în serie, pe mai multe canale, pentru a-și impune un om de casă la șefia Institutului Cultural Român (ICR) Chișinău, afirmă pe facebook jurnalistul Răzvan Gheorghe.

Pe cine vor moldoveniștii să numească în vârful ICR-ului de acolo? Ei bine, chiar pe fosta șefă a Fundației Soros Moldova. Așadar – se cere cu insistență o sinecură plătită de București pentru o moldovenistă neomarxistă get-beget. Asta deși ICR-ul de la Chișinău ar trebui să se ocupe de cultura românească și de identitatea românească, nu de minciunile așa-zisei ”națiuni civice moldovenești”.

Oare ce va face domnul Bolojan, care cică e național-liberal? Va da în trap și-i va oferi pe tavă și acest cadou ”icoanei”, care tot cere chestii ce n-o privesc nici pe ea, nici pe partidul ei, ignorând faptul că o astfel de solicitare e chiar nelalocul ei, ca să nu zic că e de-a dreptul obraznică, mai spune Gheorghe.