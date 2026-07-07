Maia Sandu l-a numit pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, este numit prim-ministru interimar. Acesta va prelua conducerea Guvernului începând cu 8 iulie 2026.

„Președinta Republicii Moldova a semnat astăzi decretul de numire în calitate de prim-ministru interimar a domnului Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, de la data de 8 iulie 2026”, se arată în comunicatul Președinției.

Alexandru Munteanu a publicat un mesaj în care i-a mulțumit lui Eugeniu Osmochescu pentru că a acceptat să preia interimatul funcției de prim-ministru.

„Începând de mâine, în conformitate cu decretul semnat de doamna președintă Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu.

Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a scris Alexandru Munteanu pe rețelele sociale.

Decizia vine după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie. „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a scris Munteanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

După demisia lui Alexandru Munteanu urmează procedura de desemnare a unui candidat la funcția de prim-ministru și formarea unui nou Guvern. Președinta Maia Sandu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare în acest sens.