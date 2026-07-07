Vasile Costiuc: Maia Sandu are candidat la funcția de premier, dar nu are majoritate

Deputatul Vasile Costiuc susține că peședinta Maia Sandu are un candidat pentru funcția de prim-ministru, însă nu dispune de o majoritate parlamentară pentru a-i asigura votul. „Maia, curaj. Dă-i cu primul candidat, o fi Tofan sau altul, nu contează cum îl va chema pe viitorul premier, cum nu a contat nici Munteanu, pentru că puterea e la pațanii șmecheri”, a spus liderul „Democrația Acasă”.

„Maia Sandu și Președinția nu ne-au chemat la consultări. Și vă spun un secret mare – Maia Sandu are un candidat la funcția de prim-ministru, dar nu are majoritate în Parlament. Până nu i-a convins pe toți cei 55 de candidați să voteze pentru candidatul Maiei Sandu, nu al PAS-ului, nu are logică să faci consultări.

Maia, curaj. Dă-i cu primul candidat, o fi Tofan sau altul, nu contează cum îl va chema pe viitorul premier, cum nu a contat nici Munteanu, pentru că puterea a fost la pațanii șmecheri. „Grupirovcile” decid soarta țării, nu premierul, așa că mai curajos, doamna președintă.

Dar dacă nu vă duce capul, mergem la anticipate, să decidă poporul, mai vrea o guvernare PAS sau s-a cam săturat”, a declarat Vasile Costuc.