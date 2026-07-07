Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat activitatea

Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița și-a reluat activitatea după o perioadă de staționare. Secția de topire a oțelului a fost repornită pe 5 iulie, iar întreprinderea ar urma să reia, din 13 iulie, achizițiile de metal din Republica Moldova și România.

Potrivit portalului Zona de Securitate, uzina prelucrează în prezent materia primă disponibilă în stoc, iar producția obținută ar urma să fie folosită pentru achitarea unor datorii față de companii moldovenești.

Conform informațiilor publicate de sursa citată, întreprinderea dispune în prezent de aproximativ 15–20 de tone de materie primă.

Reluarea activității secției de topire ar fi fost posibilă după restabilirea parțială a infrastructurii energetice din Ucraina. Energia necesară funcționării cuptorului ar urma să ajungă prin sistemul energetic ucrainean, după ce stația de la Podolsk a fost parțial repusă în funcțiune.

Problemele de alimentare cu energie au afectat puternic activitatea uzinei în ultimii ani. În noiembrie 2024, fostul ministru al Energiei Victor Parlicov declara că, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, întreprinderea de la Râbnița rămăsese practic fără volumul de electricitate necesar funcționării normale.

La acea vreme, linia de înaltă tensiune dintre Podolsk și Râbnița nu funcționa, iar uzina era alimentată printr-o linie de 110 kV. Potrivit lui Parlicov, aceasta era suficientă pentru menținerea funcționalității întreprinderii, dar nu pentru desfășurarea activității la parametri normali.

Situația energetică s-a complicat din nou în noaptea de 12 decembrie 2025, când Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunea Odesa. În urma atacului au fost avariate 20 de stații electrice, iar linia MGRES–Podolsk–Râbnița, importantă pentru alimentarea cu energie a uzinei, a devenit nefuncțională.

Reluarea activității are loc și pe fundalul măsurilor de economisire a energiei aplicate în regiunea transnistreană. De la începutul lunii iunie, iluminatul stradal era deconectat în orele de seară și pe timpul nopții, fără explicații oficiale din partea administrației de la Tiraspol. Potrivit portalului Zona de Securitate, aceste economii ar fi avut legătură cu pregătirile pentru repornirea uzinei.