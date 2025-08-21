Marcel Dumbravan a trecut vettingul și urmează să fie numit șef al Procuraturii Anticorupție

Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul comisiei de vetting prin care Marcel Dumbravan, câștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Anticorupție, a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare. El urmează să fie numit în funcție de procurorul general interimar.

Potrivit raportului examinat în ședința din 21 august, comisia nu a constatat nereguli privind integritatea etică și financiară a lui Marcel Dumbravan. Concluziile au fost formulate în urma a cinci runde de întrebări și a interviului public susținut de acesta.

Unele neconcordanțe referitoare la „posibila avere inexplicabilă” pentru perioada 2012–2016 și pentru anul 2019 au fost clarificate înaintea interviului public, se arată în raport.

Totuși, Marcel Dumbravan a subliniat că în cadrul procesului de evaluare și în rundele de întrebări a prezentat „în termenii solicitați de către comisie toate actele și informațiile acumulate pentru a clarifica unele neclarități”. „Astfel, comisia nu a constat ceva dubii ce țin de criteriile de integritate etică și financiară”, a adăugat el.

Pe 23 iunie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a propus pe Marcel Dumbravan la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Dumbravan, care deține interimatul funcției, l-a devansat pe contracandidatul său Octavian Iachimovschi la proba de interviu din cadrul concursului, desfășurată în acea zi.

După interviu, Marcel Dumbravan a spus presei că prioritățile lui vor fi să suplinească funcțiile vacante din instituție și să fie finalizate investigațiile în dosarele de rezonanță.

Legea prevede că integritatea etică și financiară a câștigătorului concursului trebuie să fie verificată de comisia de evaluare a procurorilor, care este alcătuită din trei experți moldoveni și alți trei internaționali.

Cine este Marcel Dumbravan

Procurorul Marcel Dumbravan a preluat interimatul funcției de șef al Procuraturii Anticorupție după demisia Veronicăi Dragalin, în primăvara anului 2025. El activează în Procuratura Anticorupție din 2008, când a fost numit procuror în Serviciul Nord al instituției. În octombrie 2021, fusese numit adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție.

Cum a rămas vacantă funcția

Veronica Dragalin a fost numită în funcție pe 1 august 2022, pentru un mandat de 5 ani, însă și-a dat demisia la 19 februarie 2025, în urma unui conflict cu conducerea țării.

Autoritățile de la Chișinău au acuzat Procuratura Anticorupție că nu a contracarat coruperea alegătorilor de exponenți ai Federației Ruse în timpul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024. Dragalin a răspuns că, sub conducerea ei, procuratura a obținut progrese în lupta împotriva corupției, dar că „37 de procurori nu puteau opri interferența Rusiei” în alegeri.

Ulterior, autoritățile au decis să lichideze Procuratura Anticorupție și cea pentru combaterea crimei organizate și să creeze în loc o singură instituție – Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Dragalin a spus că reorganizarea pune în pericol dosarele aflate în gestiunea procuraturii și a renunțat la funcție, îndemnând deputații să nu voteze inițiativa.

A doua zi, Parlamentul a adoptat în prima lectură legea privind crearea PACCO, dar nu a mai revenit la acest subiect de atunci.