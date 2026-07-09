Marcel Spătari își cere scuze după ce „din greșeală a spus adevărul” despre culisele desemnării noului premier

Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, a stârnit un val de reacții în spațiul public și a pus pe jar instituția prezidențială după o declarație făcută în cadrul unui interviu recent. Deși oficial a numit-o o „eroare factologică” și o „greșeală de formulare”, gafa a fost rapid interpretată în mediul online și de către comentatorii politici drept un moment de sinceritate în care politicianul „a spus, din greșeală, adevărul” despre cum se iau deciziile la vârf.

De la integrarea europeană, la „scăpări” politice

Totul a pornit în timpul unei discuții axate pe un subiect tehnic și diplomatic – deschiderea clusterului 6 de negocieri cu Uniunea Europeană. Întrebat fiind despre cine va fi următorul prim-ministru, Spătari a declarat relaxat că etapele premergătoare s-au încheiat deja.

Acesta a afirmat inițial că „au avut loc consultările cu partidele” și că „doamna președintă urmează să desemneze premierul”.

Declarația a provocat confuzie generală, având în vedere că, oficial, Președinția nu anunțase încheierea acestor consultări constituționale, iar opoziția și societatea civilă așteptau demararea discuțiilor transparente.

Rectificarea: O „greșeală de formulare”

Confruntat cu un val de reacții, Marcel Spătari a revenit la scurt timp cu o dezmințire oficială, încercând să stingă incendiul mediatic pe care singur l-a provocat. Acesta a explicat că a confundat o ședință de partid cu procesul oficial de consultare impus de Constituție.

Într-un mesaj public, Spătari a precizat:

„În cadrul unui interviu pe subiectul deschiderii clusterului 6 de negociere cu UE am fost întrebat despre următorul premier. În răspuns, am spus că au avut loc consultările cu partidele și că doamna președintă urmează să desemneze premierul. A fost o greșeală de formulare. A avut loc o ședință internă în cadrul fracțiunii PAS sâmbăta trecută, iar doamna Președintă urmează să aibă consultările cu partidele.”

Scuze publice pentru Președinție

Realizând impactul declarației sale asupra agendei publice a șefei statului, Spătari și-a încheiat mesajul de rectificare prezentând scuze oficiale atât cetățenilor, cât și colegilor de la Președinție, care s-au trezit asaltați de presă:

„Îmi cer scuze pentru această eroare factologică pe care am comis-o în răspuns și sper ca aceasta să nu afecteze procesul constituțional de desemnare a premierului.”

„Îmi cer scuze de la colegii de la Președinție pentru avalanșa de întrebări care a urmat din cauza declarației mele.”

Rămâne de văzut dacă această „avalanșă de întrebări” se va opri aici sau dacă gafa va alimenta în continuare speculațiile opoziției conform cărora consultările oficiale cu celelalte partide politice sunt doar o simplă formalitate, decizia fiind deja luată în interiorul fracțiunii majoritare.