Marian Lupu: Când nu le poți da oamenilor pâine, apeși pe butonul emoțiilor – frica

Guvernarea PAS, care a eșuat pe toate planurile, este nevoită să intre în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apelând la fel de fel de tehnici politice și electorale, apăsând butonul emoțiilor.

În primul rând, se apasă pe butonul emoțiilor negative – frica. Moldovenii de peste hotare au fost amenințați că nu vor putea reveni la mormintele strămoșilor, cu venirea în Moldova a 10.000 de soldați ruși, cu interferențe externe care ar devia parcursul european al Republicii Moldova, dacă PAS pierde alegerile. Asta deși integrarea europeană nu înseamnă PAS, ci bunăstare și respect pentru toți.

Celălalt buton ține de emoțiile pozitive. Partidul de guvernământ a inclus pe lista electorală artiști, sportivi, actori, oameni care și-au demonstrat performanța în domeniile lor, dar care, din păcate, să fim realiști, nu pot rezolva problemele din sectorul energetic, nu pot identifica surse alternative de energie mai accesibile pentru cetățeni, nu pot stopa inflația, nici depista sau semnaliza amendamentele periculoase, precum cel care a permis punerea în libertate a criminalilor condamnați pe viață.

PAS manifestă lipsă de respect față de oameni, pe care și-i dorește speriați și derutați. Îi îndemn pe cetățenii moldoveni să nu se lase manipulați, speriați sau entuziasmați, ci să dea dovadă de rațiune și calm.