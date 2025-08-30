Renato Usatîi a prezentat 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru noul Parlament

În satul său natal Rediul Mare, acolo unde izvorăște râul Răut, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat oficial echipa de candidați pentru alegerile parlamentare și a prezentat cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru viitorul legislativ.

„Noi venim în Parlament cu proiecte gata făcute! Sunt mândru că echipa merge acum în campania electorală cu 29 de proiecte de lege din cele mai importante domenii pentru țară”, a declarat Usatîi. El a subliniat că formațiunea este „gata să învingă” și să înceapă activitatea din prima zi de mandat, fără „promisiuni deșarte”.

„În sate crește numărul de morminte, dar se micșorează numărul caselor locuite. Noi am rămas să păstrăm această moștenire și să facem tot posibilul ca satele din Moldova să învie”, a spus Usatîi, referindu-se la simbolismul locului ales pentru lansare – izvorul Răutului.

Liderul Partidului Nostru a vorbit și despre dificultățile prin care a trecut formațiunea: „Am avut o cale complicată, cu dosare penale fabricate și fărădelegi, dar echipa a supraviețuit. Suntem gata să mergem în aceste alegeri pentru a învinge!”.

Pe scenă au urcat candidați din diverse domenii: administrație publică, afaceri, agricultură, justiție și societate civilă.

Elena Grițco, locul doi pe listă, a spus: „Partidul Nostru este o familie din oameni simpli, care sprijină oamenii și luptă pentru Moldova”.

Primarul de Drochia, Nina Cereteu, a menționat că „Alegând Partidul Nostru, alegem o echipă care a demonstrat că poate”.

Fostul secretar al CEC, Alexandr Berlinschi, a subliniat că „Moldova are nevoie de un Parlament curajos și aproape de oameni”.

Printre prioritățile prezentate: relansarea economiei, reforma justiției, sprijin pentru agricultori, susținerea afacerilor locale, investiții în infrastructură și sprijin real pentru categoriile vulnerabile.

Partidul Nostru merge în alegeri cu sloganul: „E timpul să fim împreună! DOAR PENTRU MOLDOVA!”. Lista completă a proiectelor de lege și programul electoral vor fi disponibile pe site-ul oficial al formațiunii – www.partidulnostru.md

„Pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, Partidul Nostru este ultima speranță și nu avem niciun drept să îi dezamăgim!”, a conchis Renato Usatîi.