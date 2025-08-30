Trump a cerut tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internațional – vizate USAID și Departamentul de Stat

Președintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe reducerea cu 4,9 miliarde de dolari a ajutorului internațional, anunț transmis vineri de Casa Albă.

Potrivit documentului, reducerile vizează programele Departamentului de Stat, ale Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și alte programe de asistență internațională.

Decizia crește semnificativ riscul unei paralizii a statului federal, cunoscută ca „shutdown”, la sfârșitul lunii septembrie, după 30 septembrie. Democrații avertizaseră că orice revocare a fondurilor deja aprobate ar compromite negocierile pentru evitarea blocajului bugetar.