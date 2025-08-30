Fermierii critică declarațiile premierului Recean: ”Nevoile noastre sunt ignorate”

Asociația ”Forța Fermierilor” a reacționat dur la afirmația premierului, făcută în cadrul ședinței Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, potrivit căreia ”nu contează dacă suprafața de 1,7 milioane hectare va fi prelucrată de 3 000 sau de 1 000 de agenți economici”.

Organizația consideră că această declarație reflectă o ignorare constantă a problemelor reale ale fermierilor și solicită Guvernului să ia în considerare revendicările sectorului agricol.

În comunicatul semnat de directorul executiv Alexandru Bădărău, Asociația ”Forța Fermierilor” subliniază mai multe probleme nerezolvate:

Credite accesibile și pe termen lung pentru producătorii de cereale și oleaginoase – cerute de ani de zile, fără rezultate.

Rambursarea accizei la motorină, după model european – promisiune abandonată după întârzierile motorinei donate de România.

Ajustarea legislației BNM pentru a asigura lichidități în perioada secetei și a crizei provocate de război – măsură solicitată, dar amânată.

Rambursarea integrală a TVA-ului pentru agricultorii afectați de secetă – refuzată timp de patru ani consecutiv, în pofida presiunilor sectorului.

Implementarea mecanismului european de Factoring Guvernamental, propus de AO Forța Fermierilor.

Sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri și secetă – promis în aprilie 2025, dar neanunțat nici după cinci luni.

Aplicarea modificărilor la Legea 337/2022, anunțate încă din decembrie 2024.

Mai mult, Asociația afirmă că fermierii au fost chiar îndrumați să își retragă cererile de rambursare a TVA.

Potrivit AO ”Forța Fermierilor”, aceste întârzieri și inacțiuni guvernamentale subminează capacitatea agricultorilor de a menține producția și competitivitatea în sectorul agricol.