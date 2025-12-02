Mark Rutte anunță măsurile luate de NATO pentru protejarea României de dronele rusești

„O parte din scopul operațiunii Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte, vorbind despre răspunsul aliaților la incursiunile dronelor rusești în România.

NATO progresează rapid în operațiunea „Eastern Sentry” – „Santinela Estică”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, la o conferință de presă de marți.

Întrebat de TVR cum îi asigură NATO pe cetățenii români că sunt protejați în contextul incursiunilor dronelor rusești și cum este implementat proiectul „Santinela Estică”, Rutte a vorbit despre operațiunea lansată lunile trecute de Alianța Nord-Atlantică.

„Am avut o întâlnire de succes în România, cred că acum trei sau patru săptămâni, la București, și, evident, lucrăm foarte intens la aceste probleme”, a spus el.

„În primul rând, ați menționat deja Santinela Estică, care reunește practic toate acțiunile alianței în ceea ce privește flancul estic, de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat. Și acest lucru progresează rapid, implicând toate elementele militare ale alianței”, a asigurat el.

„O parte din Santinela Estică, și aceasta este specifică întrebării dvs., este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone, atât prin producția proprie de drone, cât și prin asigurarea faptului că dispunem de cea mai recentă tehnologie anti-drone”, a adăugat Rutte.

„Deci, aceasta este o parte integrantă a Santinelei Estice și vă pot asigura că progresăm rapid și, acest lucru este important, cu ajutorul, de exemplu, al Ucrainei, prin Centrul nostru comun JTAC din Polonia, unde împărtășim practic toate lecțiile învățate și de Ucraina, în special în ceea ce privește dronele, desigur, dar și în general în acest teribil război de agresiune început de ruși”, a mai spus secretarul general al NATO.

NATO a anunțat în septembrie lansarea operațiunii „Santinela Estică”, ce presupune, printre altele, dislocarea pe flancul estic de trupe suplimentare care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Anunțul a venit după două zile de discuții între aliați, ca urmare a incursiunii dronelor rusești în Polonia. Drone rusești au intrat de asemenea în spațiul aerian al României, în mai multe rânduri, ultima dată săptămâna trecută.

Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a declarat în septembrie că operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Operațiunea va implica coordonarea și integrarea forțelor terestre și aeriene astfel încât răspunsul la amenințări să fie rapid și eficient.

„Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a declarat generalul american, precizând că ordinul privind lansarea operațiunii a fost deja lansat astfel încât să fie asigurată o protecție completă și integrată.